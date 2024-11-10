Из порта Мариуполя вышел новый российский балкер: выяснились интересные моменты

Из порта Мариуполя вышел новый российский балкер. Оккупанты загружали его вспешке и в темноте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Очередной морской балкер вчера вечером вышел из акватории мариупольского порта. Снова загрузка "с колес" с использованием железной дороги", - рассказал он.

Как отметил советник мэра, в этой связи были замечены два интересных момента. Так, для захода балкера в порт 8 ноября заранее работал дноуглубитель, что подтверждается, в частности, спутниковыми снимками.

"Оказывается, с каналом совсем плохая ситуация, что для захода нужно готовиться. Судно заходило загруженное. Учитывая швартовку у "скрытого" причала - военное назначение груза уже не вызывает сомнения", - констатировал Андрющенко.

Также на этот раз на разгрузку и загрузку, выход балкера оккупанты потратили менее суток.

"Рекорд. Но чем вызвана такая спешка и навигация в темное время суток - открытый вопрос", - добавил представитель горсовета.