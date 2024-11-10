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Из порта Мариуполя вышел новый российский балкер: выяснились интересные моменты

Мариуполь, Воскресенье 10 ноября 2024 10:37
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Из порта Мариуполя вышел новый российский балкер: выяснились интересные моменты Фото: из порта Мариуполя вышел новый российский балкер (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Из порта Мариуполя вышел новый российский балкер. Оккупанты загружали его вспешке и в темноте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Очередной морской балкер вчера вечером вышел из акватории мариупольского порта. Снова загрузка "с колес" с использованием железной дороги", - рассказал он.

Как отметил советник мэра, в этой связи были замечены два интересных момента. Так, для захода балкера в порт 8 ноября заранее работал дноуглубитель, что подтверждается, в частности, спутниковыми снимками.

"Оказывается, с каналом совсем плохая ситуация, что для захода нужно готовиться. Судно заходило загруженное. Учитывая швартовку у "скрытого" причала - военное назначение груза уже не вызывает сомнения", - констатировал Андрющенко.

Также на этот раз на разгрузку и загрузку, выход балкера оккупанты потратили менее суток.

"Рекорд. Но чем вызвана такая спешка и навигация в темное время суток - открытый вопрос", - добавил представитель горсовета.

Корабли РФ в порту Мариуполя

Мариуполь российские войска оккупировали в феврале 2022 года. В частности, после оккупации российские войска превратили городской порт в место вывоза краденного с захваченных территорий, в частности, зерна.

Поэтому российские корабли часто заходят в порт Мариуполя для загрузки. Так, в марте в порту Мариуполя был замечен российский корабль РФ. Это было первое судно с начала 2024 года.

Уже к концу июня в порту Мариуполя заметили уже третий танкер РФ. Такая активность могла быть связана с двумя моментами, в том числе с пусками "Калибров" из акватории Азовского моря.

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