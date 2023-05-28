В Мариуполе россияне не убирают найденные у домов снаряды
Во временно оккупированном Мариуполе местные жители находят неразорванные снаряды в парках и дома. "Власть" же не убирает взрывоопасные предметы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Мариупольского городского совета.
Так, местные сняли видео с найденным гранатометным выстрелом со сводным взрывателем во дворе дома по проспекту Нахимова, 178. А в парке "Радуга" снаряд обнаружили прямо на газоне.
"Для российских оккупантов безопасность людей ничего не стоит. Так что взрывоопасные предметы до сих пор никто планово не убирает. А мариупольцы подвергаются опасности", - отметили в горсовете.
Ситуация в Мариуполе
Мариуполь оккупирован с мая 2022 года – город сразу стал одной из главных целей захватчиков. За город шли жестокие бои, закончившиеся захватом "Азовстали".
Сейчас РФ активно использует город в качестве военной базы, не решая гуманитарные потребности горожан.
В последнее время в Мариуполе все чаще слышны взрывы. Так, 19 мая в районе Мариупольского аэропорта раздались взрывы. А 26 мая сообщалось о "прилете" в районе "Азовстали".
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