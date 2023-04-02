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В Мариуполе россияне усилили "зачистку" после подрыва авто коллаборанта, - мэрия

Фото: оккупанты в Мариуполе усилили "зачистку" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в Мариуполе из-за подрыва авто коллаборанта активно ищут участников сопротивления. Россияне проводят так называемую "зачистку".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Вчера по проспекту Металлургов. На каждом перекрестке по два автомобиля с российскими военными. Каждые 200 метров по улице патруль из 8 оккупантов (микс военных и полиции)", - отмечает Андрющенко.

Он добавил, что россияне пригнали в оккупированных Мариуполь большое количество полицейских автопатрулей из Донецка. Оккупанты проверяют документы и телефоны местных жителей. Кроме того, они избирательно обыскивают квартиры мариупольцев.

"Да - от района в район. От квартала к кварталу. Почти неделю каждый день", - добавил советник мэра.

Напомним, 27 марта в Мариуполе подорвали автомобиль так называемого "начальника управления полиции" Михаила Москвина. По предварительной информации, коллаборант находится в больнице в тяжелом состоянии.

После инцидента в оккупированном городе россияне ужесточили проверку и патрулирование улиц.

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