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В Мариуполе прогремел мощный взрыв

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Мариуполь, Суббота 26 ноября 2022 12:28
В Мариуполе прогремел мощный взрыв Фото: в Мариуполе прогремел мощный взрыв (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Днем в субботу, 26 ноября, в оккупированном Мариуполе прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра города Петр Андрющенко.

"Мощный взрыв в Левобережном районе Мариуполя на Восточном. Детали выясняем", - написал он.

Напомним, ранее начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что противник готовится к повторной битве за Мариуполь и уже стягивает к городу войска.

Также под Мариуполем 21 ноября снова заметили движение военной техники россиян.

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