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В Мариуполе подорвали автомобиль с представителем оккупационной власти

Фото: в Мариуполе подорвали автомобиль с представителем оккупационной власти (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Мариуполе в результате взрыва автомобиля погиб россиянин, работавший в оккупационной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко и РИА "Новости".

Отмечается, что инцидент произошел 24 ноября на дороге возле ул. Громовой 63 в районе оккупационной администрации.

Взорвался ВАЗ, за рулем которого находился военный чиновник. Он не выжил.

Еще двое россиян, которые находились в автомобиле, получили ранения. Одного раненого с ожогами высокой степени отправили в донецкий госпиталь.

Второй раненый, по информации Сопротивления, получил перелом руки, черепно-мозговую травму и находится в Мариупольской больнице №2.

Взрыв подтверждают и российские СМИ.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что после отступления захватчиков из Херсона в Мариуполе фиксируют стремительное увеличение количества вражеских войск. Сам город уверенно превращается в главный военно-логистический хаб и тыловую базу россиян.

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Мариуполь