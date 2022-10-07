ua ru
Пт, 07 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Мариуполе партизаны подожгли место расквартирования российских офицеров

Новина українською →
Мариуполь, Пятница 07 октября 2022 16:26
В Мариуполе партизаны подожгли место расквартирования российских офицеров Фото: в Мариуполе партизаны подожгли место расквартирования российских офицеров (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские партизаны подожгли место расквартирования российских офицеров в Маруиполе в пятницу, 7 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Группа Мариупольского Сопротивления "Ї" сообщила об успешном поджоге места расквартирования российских офицеров в Мариуполе. Хорошее поздравление ко дню рождения самого отвратительного диктатора 21 века", - написал он.

Стоит отметить, что сегодня президент РФ Владимир Путин отмечает свой 70-летний юбилей.

Напомним, что 1 октября российские энергетики подорвались на взрывчатке в Мариуполе. Один из них погиб, другой находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, в сентябре партизаны взорвали патруль российских захватчиков в Маруполе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь
NEWS
Рада назначила нового главу Нацбанка
Рада назначила нового главу Нацбанка
DAILY
Широкий фронт. Как Украина вытесняет россиян на юге и востоке
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Широкий фронт. Как Украина вытесняет россиян на юге и востоке