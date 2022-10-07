В Мариуполе партизаны подожгли место расквартирования российских офицеров

Украинские партизаны подожгли место расквартирования российских офицеров в Маруиполе в пятницу, 7 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Стоит отметить, что сегодня президент РФ Владимир Путин отмечает свой 70-летний юбилей.

"Группа Мариупольского Сопротивления "Ї" сообщила об успешном поджоге места расквартирования российских офицеров в Мариуполе. Хорошее поздравление ко дню рождения самого отвратительного диктатора 21 века", - написал он.

Напомним, что 1 октября российские энергетики подорвались на взрывчатке в Мариуполе. Один из них погиб, другой находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, в сентябре партизаны взорвали патруль российских захватчиков в Маруполе.

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