В Мариуполе партизаны подожгли базу оккупантов, - советник мэра

"В Мариуполе сопротивление ликвидировало базу оккупантов путем поджога", - отмечает Андрющенко.

По его словам, российские захватчики пытаются оперативно потушить огонь, однако по меньшей мере 10 оккупантов получили ранения.

Как сообщает советник мэра, казарма оккупационных войск уничтожена, также повреждены три машины врага.

Фото: в Мариуполе партизаны подожгли базу оккупантов (t.me/andriyshTime)

Ситуация в оккупированном Мариуполе

Российские войска весной 2022 года после месяцев боев захватили Мариуполь и район. После этого оккупанты сделали из разрушенного города свою военную базу.

Как ранее сообщил советник мэра Петр Андрющенко, захватчики ужесточили проверки местного населения в Мариуполе и проводят так называемые зачистки.

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