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В Мариуполе оккупанты заставляют школьников писать благодарственные письма

Фото: в Мариуполе оккупанты заставляют школьников писать благодарственные письма (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Во временно оккупированном Мариуполе школьников заставляют написать благодарственные письма российским военным. В шаблоне указано, что каждый ученик должен поблагодарить "специальную военную операцию".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского совета Мариуполя.

"Учителя предоставили шаблон, согласно которому каждый ученик должен поблагодарить за "специальную военную операцию". И это должны писать дети, многие из которых потеряли близких, родных или друзей именно от российских обстрелов. Невероятный цинизм окупантов", - сказано в сообщении.

Кроме того, в Мариуполе оккупанты ввели новый перечень обязательных книг для изучения в заведениях среднего образования.

"Мариупольские ученики теперь должны читать "Молодую гвардию" Александра Фадеева, "Брестскую крепость" Сергея Смирнова и "Как закалялась сталь" Николая Островского", - отметили в городском совете.

Напомним, что преподаватели оккупированных мариупольских "университетов" получили уведомления о том, что они должны известить студентов о необходимости встать на военный учет.

Ранее мы писали о том, что Россия готовится мобилизовать 400 тысяч человек, так называемых добровольцев.

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