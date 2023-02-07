RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Мариуполе оккупанты устраивают конфликты между собой прежде всего на этнической почве

Фото: конфликты в оккупационном корпусе Мариуполя все чаще случаются на этнической почве (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Основная причина, по которой возникают стрельба и разборки среди российских оккупантов, есть этнический вопрос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко в эфире телеканала FREEДОМ.

Он подтвердил, что среди оккупантов довольно часто возникают не просто споры, а стрельба и драки.

"Однако алкоголь не является основной проблемой оккупационного корпуса. Основная причина разборок среди российских военных - это этническая", - подчеркнул Андрющенко.

При этом он отметил, что условные буряты таким образом выясняют отношения с условными кавказцами, те в свою очередь - с условными представителями европейской части России, а затем все вместе - с мобилизованными из псевдообразований "ЛНР" и "ДНР".

"Основной вопрос - кто из них больше патриот и россиянин", - подчеркивает советник.

И добавляет, что такие конфликты достаточно показательно доказывают, кто действительно расист и нацист.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что в оккупированном Мариуполе массово проверяют телефоны у школьников - ищут "нацистскую" символику.

Как сообщалось ранее, оккупанты могут полностью отключить интернет в Мариуполе.

К тому же сегодня в Мариуполе прогремело пять мощных взрывов в районе порта, куда россияне завезли технику и ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариупольокупанти