В Мариуполе оккупанты проводят массовый переброс техники: направления

"Днем кроме направления Бердянск/Пологи зафиксировано перемещение в направление Волновахи на север Мариупольского района грузовиков с живой силой и БТРов", - написал Андрющенко.

По его словам, также россияне возобновили тактику ночных передвижений.

"В период со 2 до 3 ночи из Новоазовска в сторону Бердянска через Азовстальскую набережную зафиксирован звук прохождения военной техники", - добавляет Андрющенко.

Напомним, как ранее стало известно, оккупационные войска начали активно опрокидывать тяжелую технику через Мариуполь. Ее перевозят в направлении Запорожской области.

Как сообщалось, оккупационные войска активизировали перемещение боевой техники под Мариуполем. Прибыло дополнительное количество мобилизованных.

Также зафиксировано, что россияне в Мариуполе перевозили комплексы ракетами С-300 в сторону Запорожья.

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