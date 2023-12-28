"Красота. Взорвался БК (боекомплект, - ред.). Россияне уже закричали о "газовых баллонах". Меньше надо занимать россиянами дома и все будет в порядке", - отметил Андрющенко.

По словам советника городского головы Мариуполя, к взрыву не причастны партизаны, поскольку вокруг боекомплекта было много гражданских.

Фото: в Мариуполе между жилыми домами разорвался боекомплект россиян (t.me/mrplSprotyv)

"Мы своих украинцев бережем всегда. Не россияне. Но они и сами неплохо справились, как видите", – добавил Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

Российские войска весной 2022 года после месяцев ожесточенных боев захватили Мариуполь и район. После этого оккупанты сделали из разрушенного города свою военную базу. Однако в Мариуполе учащаются взрывы, в частности, и из-за действий партизан.

Недавно наши воины ударили по вражеским складам боеприпасов и технике во временно оккупированном городе, которые враг разместил на территории бывшего "Хладокомбината" в Кальмиусском районе. В частности, также сообщалось о ликвидации 10 оккупантов.