ua en ru
Пт, 28 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Мариуполе ФСБ проводит массовые задержания для поиска украинского подполья, - "АТЕШ"

Пятница 28 февраля 2025 10:15
UA EN RU
В Мариуполе ФСБ проводит массовые задержания для поиска украинского подполья, - "АТЕШ" Иллюстративное фото: в Мариуполе ФСБ проводит массовые задержания для поиска украинского подполья (24.tv)
Автор: Наталья Кава

В оккупированном Мариуполе резко увеличилось количество оперативных групп российской ФСБ. Россияне массово проводят задержания, пытаясь выследить украинское подполье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

По данным "АТЕШ", россияне усиливают патрулирование, устраивают облавы и массовые проверки документов. Вероятно, они понимают, что даже в глубоком тылу нет полной безопасности, ведь партизанское движение растет, и оккупанты несут потери не только на передовой.

"Мы знаем, что местные жители ненавидят захватчиков и продолжают бороться за свою землю. Ежедневно появляются новые сторонники сопротивления, и репрессии не остановят этот процесс", - сказано в сообщении.

Также партизаны просят, в случае, если у вас есть информация о действиях российских спецслужб или оккупационной администрации - передать ее. Ведь это ваш вклад в освобождение города и его жителей от оккупации.

Ситуация в Мариуполе

Напомним, российские войска захватили Мариуполь Донецкой области во время вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Сейчас захватчики используют территорию города и порта в военных целях.

Для захвата Мариуполя оккупанты использовали тактику голода и постоянные бомбардировки. Мирные жители остались без воды, газа и электричества в течение нескольких дней после осады, поскольку температура упала ниже 10 градусов мороза.

Еще в мае 2022 года сообщалось, что в Мариуполе российские оккупанты убили 25 тысяч человек. Но реальная цифра жертв РФ в Мариуполе в разы больше.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФСБ Война в Украине партизаны Мариуполь
NEWS
Зеленский едет к Трампу. Какое соглашение будут подписывать Украина и США
Зеленский едет к Трампу. Какое соглашение будут подписывать Украина и США
DAILY
Владимир Ельченко: Россия обязательно "кинет" США и мы увидим совсем другого Трампа
Ксения Крикунжурналист РБК-Украина Владимир Ельченко: Россия обязательно "кинет" США и мы увидим совсем другого Трампа