В Мариуполе ФСБ проводит массовые задержания для поиска украинского подполья, - "АТЕШ"
В оккупированном Мариуполе резко увеличилось количество оперативных групп российской ФСБ. Россияне массово проводят задержания, пытаясь выследить украинское подполье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".
По данным "АТЕШ", россияне усиливают патрулирование, устраивают облавы и массовые проверки документов. Вероятно, они понимают, что даже в глубоком тылу нет полной безопасности, ведь партизанское движение растет, и оккупанты несут потери не только на передовой.
"Мы знаем, что местные жители ненавидят захватчиков и продолжают бороться за свою землю. Ежедневно появляются новые сторонники сопротивления, и репрессии не остановят этот процесс", - сказано в сообщении.
Также партизаны просят, в случае, если у вас есть информация о действиях российских спецслужб или оккупационной администрации - передать ее. Ведь это ваш вклад в освобождение города и его жителей от оккупации.
Ситуация в Мариуполе
Напомним, российские войска захватили Мариуполь Донецкой области во время вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Сейчас захватчики используют территорию города и порта в военных целях.
Для захвата Мариуполя оккупанты использовали тактику голода и постоянные бомбардировки. Мирные жители остались без воды, газа и электричества в течение нескольких дней после осады, поскольку температура упала ниже 10 градусов мороза.
Еще в мае 2022 года сообщалось, что в Мариуполе российские оккупанты убили 25 тысяч человек. Но реальная цифра жертв РФ в Мариуполе в разы больше.
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