В Мариуполе фиксируют очередное перемещение военной техники РФ

В захваченном российскими захватчиками Мариуполе фиксируется очередное перемещение техники РФ – живая сила с малой артиллерией. Также топливозаправщики с отметкой "V" двигаются в сторону Новоазовска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"В Мариуполе утро топливозаправщика. Массовые колонны топливозаправщиков с отметкой "V" двигаются через город в сторону Новоазовска. По пополнению топлива. Кроме того, фиксируется очередное перемещение техники (живая сила с малой артиллерией) тоже в сторону Левобережного района", - написал Андрющенко.

Он предположил, что возможно это связано с усилением оборонных укреплений вне города с северного направления в районе поселка Сартана.