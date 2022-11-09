RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Мариуполе фиксируют очередное перемещение военной техники РФ

Фото: российские военные в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В захваченном российскими захватчиками Мариуполе фиксируется очередное перемещение техники РФ – живая сила с малой артиллерией. Также топливозаправщики с отметкой "V" двигаются в сторону Новоазовска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"В Мариуполе утро топливозаправщика. Массовые колонны топливозаправщиков с отметкой "V" двигаются через город в сторону Новоазовска. По пополнению топлива. Кроме того, фиксируется очередное перемещение техники (живая сила с малой артиллерией) тоже в сторону Левобережного района", - написал Андрющенко.

Он предположил, что возможно это связано с усилением оборонных укреплений вне города с северного направления в районе поселка Сартана.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские военные начали минировать подступы к оккупированному Мариуполю.

Также раньше мы писали, что в Мариуполе на территории "утреннего рынка" взорвался человек. Россияне соврали о якобы "ликвидации диверсанта".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМариупольДонецкая областьокупантиросійська техника