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В Мариуполе детей проверяют на "лояльность Украине", - ЦНС

Фото: в Мариуполе россияне выискивают партизан среди детей (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области россияне проверяют подростков на причастность к партизанскому движению.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

В ЦНС отмечают, что детей останавливают на блокпостах, проверяют их телефоны и наличие паспорта РФ. Кроме этого, оккупанты проводят с подростками "профилактические беседы", во время которых требуют доносить на "ненадежных товарищей".

"В целом в городе наблюдается усиление фильтрационных мер, а также продолжаются практика похищения жителей", - отметили в ЦНС.

Партизанское движение на оккупированных территориях

С началом оккупации, на ТОТ действуют партизанские движения. Их члены совершают диверсии, атакуют коллаборантов и сообщают ВСУ о позициях врага.

Вчера стало известно, что в Бердянске россияне убили двух человек, один из них - подросток Тигран Оганесян, предположительно, перед смертью вместе с другом зарезавший местного полицейского-коллаборанта и застрелившего оккупанта.

В ЦНС на днях сообщали, что россияне перебросили на границу с Украиной спецназ для борьбы с партизанами.

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Мариупольокупанти