В Мариуполе из-за захватчиков радиационный фон превысил норму в 15 раз

В Мариуполе уровень радиационной нормы превышен в 15 раз. Оккупанты пытаются успокоить население, но на самом деле таким образом прикрывают свое очередное военное преступление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра города Петра Андрющенко в Telegram.
"В Мариуполе зафиксировали в 15,5 раз повышенный радиационный фон на пляже "Песчаный" в районе порта. Уровень составил 4,04 мкЗв/ч при уровне безопасности для человека 0,26 мкЗв/ч. То есть в 15 раз больше безопасности", - рассказывает Андрющенко.
Отмечается, что местные пропагандисты разъясняли такой рост показателей как "безопасный" для населения и объяснили это "недавним штормом".
Впрочем, как подчеркивает Андрющенко, оба оправдания ошибочны.
"Действительно, в районе пляжа "Песчаный" существуют так называемые "черные пески", которые "фонят". И действительно, точечный уровень радиации этих песков при нормальной жизни мог навредить, только если проводить здесь системно кучу времени", - объясняет советник мэра Мариуполя.
Впрочем, по его словам, настоящей причиной обнажения "черных песков" является не шторм, а постоянные бомбардировки и обстрелы города на фоне российской оккупации.
"Однако не только "Песчаный". Если бы кто-то промерил уровень радиации на Азовстали на данный момент, а также сделал анализ состава почвы и пыли, разносимых ветром по городу и дождем в море, то картина стала бы по-настоящему апокалиптически яркая", - подчеркивает Андрющенко.
Он отметил, что именно поэтому оккупанты сейчас не проводят там замеры с целью скрыть содеянный ими экоцид.
Отметим, что россияне, ведя войну против Украины, совершают массовый экоцид на ее территории.
Самой масштабной экологической трагедией, которую сделали россияне, стал подрыв Каховской ГЭС. В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали ее, что повлекло затопление ряда населенных пунктов Херсонской области. Больше всего пострадало временно оккупированное левобережье.
В свою очередь, теракт мог спровоцировать более трагические последствия, так как неконтролируемое снижение уровня воды создало дополнительные угрозы для ЗАЭС, повлекшие значительные проблемы подпитки турбин и систем безопасности.
ООН назвала такой очередной террористический российский акт - экологической катастрофой большого масштаба, выходящей за пределы Украины.
Кроме того, накануне стало известно, что российские оккупационные войска воруют животных из Херсонского заповедника "Аскания-Нова" и перевозят в краснодарский "Сафари-парк". В Центре национального сопротивления подчеркнули, что данные действия являются формальным воровством и уничтожением уникальной фауны заповедника.
Ранее мы также рассказывали, что россияне сделали с островом Джарылгач. Известно, что на временно оккупированном острове в Херсонской области около недели продолжался пожар. Огонь уничтожал самый ценный участок всей территории - заповедный, где располагались уникальные виды флоры и фауны. Впоследствии стало известно, что вся эта зона была уничтожена полностью, а это почти 16 километров.
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