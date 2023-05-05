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Над Мариуполем активизировалась авиация россиян: в мэрии назвали направления

Фото: над Мариуполем активизировалась авиация россиян (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В небе над временно оккупированным Мариуполем сегодня снова фиксируют активность авиации врага. На этот раз в направлении Пологов (Запорожская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Снова вражеская авиация. На этот раз из Ростова и через север Мариупольского района в направление Пологов", - пишет Андрющенко.

Он отметил, что по наблюдениям за оккупационными самолетами всегда можно понять, каков участок фронта в приоритете.

"Не зря наши коллеги сообщают о массовом "исходе" коллаборантов из Пологов и Токмака в сторону Мариупольского побережья под предлогом "на выходные на море", - добавляет Андрющенко.

Фото: над Мариуполем активизировалась авиация россиян (t.me/andriyshTime)

Напомним, что 4 мая в Мариуполе также фиксировали активизацию самолетов оккупантов, они направлялись в сторону Бердянска.

Также мы писали, что российские войска активизировали перемещение боевой техники под Мариуполем, куда прибыло дополнительное количество мобилизованных.

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