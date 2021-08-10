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У Маріуполі сталася аварія на металургійному комбінаті. Постраждали 5 робітників

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Маріуполь, Вівторок 10 серпня 2021 14:46
У Маріуполі сталася аварія на металургійному комбінаті. Постраждали 5 робітників Фото: у Маріуполі сталася аварія на фабриці (don.gp.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

На аглофабриці ПАТ "ММК імені Ілліча" в місті Маріуполі 9 серпня сталася аварія. В результаті якої п'ятеро робітників отримали термічні опіки.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу прокуратури Донецької області.

При виконанні робіт з ремонту обладнання стався викид гарячого пилу з агломератної машини. В результаті аварії отримали пошкодження робітники, що знаходилися поруч - заступник начальника одного з цехів, старший майстер і майстер, а також два електромонтери.

Постраждалих доставили в опікове відділення міської лікарні.

У Маріуполі сталася аварія на металургійному комбінаті. Постраждали 5 робітниківФото: у Маріуполі сталася аварія на фабриці (don.gp.gov.ua)

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст. 272 КК України).

Проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії для встановлення всіх обставин і свідків події.

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Маріуполь Авария фабрика
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