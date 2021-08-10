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В Мариуполе произошла авария на металлургическом комбинате. Пострадали 5 рабочих

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Мариуполь, Вторник 10 августа 2021 14:46
В Мариуполе произошла авария на металлургическом комбинате. Пострадали 5 рабочих Фото: в Мариуполе произошла авария на фабрике (don.gp.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

На аглофабрике ПАО "ММК имени Ильича" в городе Мариуполе 9 августа произошла авария. В результате которой пятеро рабочих получили термические ожоги.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

При выполнении работ по ремонту оборудования произошел выброс горячей пыли с агломератной машины. В результате аварии получили повреждения рабочие, находившиеся рядом - заместитель начальника одного из цехов, старший мастер и мастер, а также два электромонтера.

Пострадавших доставили в ожоговое отделение городской больницы.

В Мариуполе произошла авария на металлургическом комбинате. Пострадали 5 рабочихФото: в Мариуполе произошла авария на фабрике (don.gp.gov.ua)

Прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 272 УК Украины).

Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия для установления всех обстоятельств и свидетелей происшествия.

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Мариуполь Авария фабрика
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