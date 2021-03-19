В Україні створили перший недержавний гірничо-металургійний університет "Метінвест Політехніка"

Згідно з прес-релізом, університет вже отримав ліцензії Міністерства освіти і науки України на проведення курсів підвищення кваліфікації за спеціальностями "Металургія", "Металознавство", "Комп'ютерні науки", "Економіка", "Охорона праці" та "гірництво". Відповідно, слухачі курсів отримають сертифікати державного зразка.

Виш готуватиме фахівців з матеріалознавства, металургії, комп'ютерних наук, автоматизації виробничих процесів, економіці, екології, хімічних технологій та інженерії, архітектури та цивільної інженерії, охорони праці та гірничої справи.

При цьому уточнюється, що перші слухачі - співробітники "Метінвесту" - вже підвищують свій рівень знань за спеціальностями "Металургія", "Охорона праці та промислова безпека" і "гірництво".

Перший набір 200 студентів бакалаврату планується у 2022 році.

Вступати до вишу можуть випускники школи для здобуття вищої освіти - навчання триває від трьох до п'яти з половиною років.

У прес-релізі підкреслюється, що університет отримує ліцензії тільки на актуальні та перспективні технічні спеціальності. Навчальні програми розробляються з урахуванням сучасних вимог бізнесу і кращих світових практик. Над ними працюють 11 докторів і 18 кандидатів наук, у розробці програм бере участь Європейське співтовариство з охорони праці (ESOSH). Навчання будується за принципом дуальної освіти: з третього курсу теоретичні знання підкріплюються практичними заняттями та стажуванням на підприємствах "Метінвесту".

"Промислові компанії готові добре оплачувати роботу фахівців, які вміють управляти складним обладнанням. Діючі ж українські виші не можуть похвалитися новою технікою для відпрацювання практичних навичок студентів", - наголошується в прес-релізі.

Створення ультрасучасних лабораторій - ще одна перевага університету. Для цього університет уклав меморандуми з провідними виробниками технологій і обладнання - міжнародними корпораціями Siemens, Schneider Electric, Honeywell Ukraine і Festo - про створення і оснащення сучасної лабораторної бази університету.

IT-інфраструктуру "Метінвест Політехніки" розробляє Microsoft. Компанія вже підтримала створення системи онлайн-навчання за програмами підвищення кваліфікації. Для створення нових навчальних технологій використовуються останні напрацювання Microsoft в області освітніх програм. Одне із завдань, яке вирішує Microsoft - розробка архітектури сучасного цифрового вузу. Університет також отримав доступ до навчальних курсів від провідних вишів світу на платформі Coursera.

В Маріуполі для "Метінвест Політехніки" та його студентів побудують навчальний корпус і кампус за дизайн-проекту нідерландського бюро MASA Architects архітектора Хірокі Мацуура, відомого своїми роботами в ряді країн світу. Корпус університету буде побудовано за найсучаснішими технологіями із сталі "Метінвесту". Завдяки будівництву нового вузу в Маріуполі буде облагороджено міський сад. Місто також отримає сучасний реконструйований стадіон "Азовець".

Перед новим навчальним закладом стоїть завдання створення науково-освітнього комплексу, який буде включати середню освіту з технічним ухилом, спеціальну освіту перед вищим (молодший бакалавр), вищу освіту (бакалавр і магістр), другу вищу освіту і підвищення кваліфікації. У перспективі планується створення науково-виробничого центру, який буде займатися науковою, інноваційною та міжнародною діяльністю.

Генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков заявив, що створення сучасного високотехнологічного університету міжнародного рівня в цьому році символічно як для України, яка відзначає 30-річчя незалежності, так і для групи "Метінвест", яка відзначає 15-річний ювілей.

"Це наш внесок у відродження технічного потенціалу країни в якості її найбільшої гірничо-металургійної компанії. Ми зацікавлені в тому, щоб і на наших підприємствах, і у всій українській промисловості працювали висококласні фахівці. І віримо, що доступність освіти та її вихід на новий рівень залучать в галузь молодь, яка захоче вчитися інженерних професій і будувати кар'єру в Україні. А ми створимо для цього всі умови", - запевнив гендиректор.

Своєю чергою, керівник "Метінвест Політехніка" Олександр Поважний пояснив, що навчальні програми технічного університету будуть орієнтовані на конкретні запити українського бізнесу.

"Ми залучаємо до вишу кращих українських і зарубіжних лекторів, а також найсучасніші цифрові технології. Використання дуальної освіти дозволить студентам отримувати практичні знання, а підприємствам - адаптованих і висококласних фахівців. Впевнений, що для багатьох студентів новий університет стане трампліном до професійного становлення, успішної кар'єри і фінансового благополуччя", - сказав ректор.