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У Маріуполі при спробі прориву частина бригади морпіхів потрапила в полон, - Арестович

Фото: Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

У блокованому російськими військами Маріуполі частина 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ під час здійснення прориву потрапила під ворожий удар, в результаті чого зазнала втрат, а також група бійців потрапила в полон.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радника глави Офісу президента Олексія Арестовича в інтерв'ю Марку Фейгіну.

Він повідомив, що в Маріуполі одна частина бригади морпіхів пішла на з'єднання з бійцями полку "Азов", а інша - на прорив в інше місце. Ці частини були роз'єднані між собою, приймали рішення виходячи з ситуації.

"І ось та, що пішла... в іншому напрямку - потрапила під артилерійський і авіаційний удар, втратила багато людей, і під час бою потрапила в полон", - розповів Арестович.

Він уточнив, що кількість військових, що потрапили в полон, далеко не відповідає даним від Міноборони РФ щодо нібито понад тисячі бійців з 36-ї бригади.

"Не тисяча, набагато менше, вся ця тисяча людей - це повна брехня, в кілька разів перебільшена. Але потрапили", - сказав радник керівника ОПУ.

Також Арестович розповів, що в Маріуполь змогли потрапити додаткові сили, і зараз резерв збільшений.

"Район оборони посилили, і можливості з оборони посилили. А це означає, що 36 - та бригада і ті, хто прорвався отримали другий шанс, "Азов" отримав дуже серйозне підкріплення. В цілому оборона Маріуполя зміцніла", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що Міноборони України перевіряє інформацію про ймовірне застосування хімзброї в Маріуполі. У відомстві припускають, що РФ могла використовувати фосфорні бомби.

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