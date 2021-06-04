Потепління та дощі: синоптики розповіли, якою буде погода на вихідні
На ці вихідні в Україну прийде довгоочікуване потепління. Втім, у неділю у більшості областей буде йти дощ.
Субота
У цю суботу в Україні буде тепло та сонячно. Температура повітря вдень на заході складе +19+23, а вночі +10+13. У північних регіонах в цей день буде +19+21, а вночі +11+13.
У центрі країни, зокрема у Києві, також сонячно. Вдень температура повітря складе +19+21, а вночі +10+13. У східних областях очікуються невеликі дощі, температура повітря складе +17+19, а вночі +10+12.
На півдні країни завтра вдень буде +20+22, а вночі +11+13.
Неділя
В останній день тижня дощі повернуться у всі регіони. Втім, температура повітря лишиться високою. Вдень на сході буде +19+21, а вночі +10+12. У центральних областях вдень буде +19+22, а вночі +10+13.
На півдні країни вдень синоптики прогнозують +20+22, а вночі +11+13. У західних областях вдень буде +19+23, а вночі +10+13. У Києві в неділю буде теж невеликий дощі. Вдень у столиці прогнозують +20+22, а вночі +10+12.
Нагадаємо, синоптики назвали дату потепління в Україні до +25 градусів і вище.
Зазначимо, в Карпатах продовжує лежати сніг, а в східних регіонах вчора було оголошено попередження про зливу.