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Потепління та дощі: синоптики розповіли, якою буде погода на вихідні

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Київ, П'ятниця 04 червня 2021 10:48
Потепління та дощі: синоптики розповіли, якою буде погода на вихідні Фото: синоптики розповіли, яка буде погода на вихідні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

На ці вихідні в Україну прийде довгоочікуване потепління. Втім, у неділю у більшості областей буде йти дощ.

Про це повідомляє прес-центр УкрГідрометцентру.

Субота

У цю суботу в Україні буде тепло та сонячно. Температура повітря вдень на заході складе +19+23, а вночі +10+13. У північних регіонах в цей день буде +19+21, а вночі +11+13.

У центрі країни, зокрема у Києві, також сонячно. Вдень температура повітря складе +19+21, а вночі +10+13. У східних областях очікуються невеликі дощі, температура повітря складе +17+19, а вночі +10+12.

На півдні країни завтра вдень буде +20+22, а вночі +11+13.

Потепління та дощі: синоптики розповіли, якою буде погода на вихідні

Неділя

В останній день тижня дощі повернуться у всі регіони. Втім, температура повітря лишиться високою. Вдень на сході буде +19+21, а вночі +10+12. У центральних областях вдень буде +19+22, а вночі +10+13.

На півдні країни вдень синоптики прогнозують +20+22, а вночі +11+13. У західних областях вдень буде +19+23, а вночі +10+13. У Києві в неділю буде теж невеликий дощі. Вдень у столиці прогнозують +20+22, а вночі +10+12.

Потепління та дощі: синоптики розповіли, якою буде погода на вихідні

Нагадаємо, синоптики назвали дату потепління в Україні до +25 градусів і вище.

Зазначимо, в Карпатах продовжує лежати сніг, а в східних регіонах вчора було оголошено попередження про зливу.

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