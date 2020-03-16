У Маріуполі з підозрою на коронавірус госпіталізували дитину

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Стан маленького пацієнта оцінюється як середнє

В Маріуполі з підозрою на коронавірус госпіталізували дитину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як повідомляється, зараз пацієнт отримує необхідне лікування. Медики оцінюють його стан як середній.



Разом з дитиною була госпіталізована його мати.

Всього у Маріуполі на сьогоднішній день є чотири підозри на COVID-19 у людей, які нещодавно повернулися з-за кордону.

У всіх взяли біоматеріал. Завтра, 17 березня, очікуються результати тестування.

Нагадаємо, у Львівську обласну інфекційну лікарню з підозрою на коронавірус госпіталізували вісім осіб. Серед них - двоє пацієнтів з Дрогобицького району, один - з Перемишлянського та інші - зі Львова.

Крім того, у понеділок, 16 березня, в Україні посилили заходи карантину. А 17 числа народні депутати на позачерговому засіданні мають намір прийняти ряд ініціатив для протидії коронавіруса.

За станом на ранок 16 березня в Україні зафіксували два нових випадки зараження коронавірусом. Таким чином, загальна кількість заражених досягли п'яти осіб: чотири випадки в Чернівецькій і один - у Житомирській області.