ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Маріуполі з підозрою на коронавірус госпіталізували дитину

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 16:16
У Маріуполі з підозрою на коронавірус госпіталізували дитину
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Стан маленького пацієнта оцінюється як середнє

В Маріуполі з підозрою на коронавірус госпіталізували дитину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як повідомляється, зараз пацієнт отримує необхідне лікування. Медики оцінюють його стан як середній.

Разом з дитиною була госпіталізована його мати.

Всього у Маріуполі на сьогоднішній день є чотири підозри на COVID-19 у людей, які нещодавно повернулися з-за кордону.

У всіх взяли біоматеріал. Завтра, 17 березня, очікуються результати тестування.

Нагадаємо, у Львівську обласну інфекційну лікарню з підозрою на коронавірус госпіталізували вісім осіб. Серед них - двоє пацієнтів з Дрогобицького району, один - з Перемишлянського та інші - зі Львова.

Крім того, у понеділок, 16 березня, в Україні посилили заходи карантину. А 17 числа народні депутати на позачерговому засіданні мають намір прийняти ряд ініціатив для протидії коронавіруса.

За станом на ранок 16 березня в Україні зафіксували два нових випадки зараження коронавірусом. Таким чином, загальна кількість заражених досягли п'яти осіб: чотири випадки в Чернівецькій і один - у Житомирській області.

Ще в одній країні підтвердили перший випадок коронавірусу У Польщі у двох українців підтвердили коронавірус
Новини України КоронавірусМаріуполь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся