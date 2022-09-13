В Маріуполі партизани підірвали патруль окупантів: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, три окупанти були госпіталізовані в лікарню окупованого Донецька.

"Маємо підтвердження підриву патрулю окупантів по вул. Карпинського Кальміуського району, які намагались стерти "Ї" та наздогнати наших "художників", - розповів він.

Як повідомлялося, в Маріуполі російські пропагандисти придумали відповідь на зображення літери "Ї", що з'явилися, в місті, яка стала символом опору. Вони малюють червону зірку на оголошеннях, де є буква "Ё".

Нагадаємо, у Маріуполі намагалися вбити гауляйтера Костянтина Іващенка 20 серпня.

До цього, у тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники періодично за допомогою автоматних черг влаштовують "розбірки" за награбоване майно.

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