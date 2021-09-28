У Маріуполі відкрили скульптуру "Звуки міста" у формі хвилі

Організатори проєкту провели інтерв’ю з десятками містян, які розповіли про те, з чим у них асоціюються звуки рідних міст. Потім за допомогою програм звукового дизайну та 3D-візуалізації зібрані звуки перетворюються на унікальний арт-об’єкт. Скульптури розробили для Львова, Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Маріуполя та Криму.

Проєкт ініціювали продюсерка GOODMEDIA Альона Тимошенко і засновниця Spilne Art Наташа Ткаченко.

Маріупольська скульптура "звучить" шумом моря і криками чайок, роботою торгового порту та металургійних комбінатів, залізницею, ударами на рингу і дитячим сміхом, розповіла Альона Тимошенко.

"Маріуполь - місто, в якому дитячий сміх і крики чайок поєднуються з шумом індустріальних підприємств і порту. І з цього поєднання народжується нова енергія і ритми життя цього унікального міста і його мешканців. Завдяки скульптурі "Звуки міста" кожен може відчути і побачити цей ритм", - сказала вона.

Скульптуру встановили на пірсі, а кольорова гама перекликається з палітрою сонця, що сідає у море, додала Тимошенко.

"У процесі запису звуків і створення фігури ми не очікували, що вийде хвиля. Це дуже символічно для міста на березі моря", - зазначив міський голова Вадим Бойченко.