ua ru
Пн, 08 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Маріуполі окупанти намагалися підключити електрику та газ, але безуспішно

Новость на русском →
Маріуполь, Понеділок 08 серпня 2022 11:31
У Маріуполі окупанти намагалися підключити електрику та газ, але безуспішно Фото: у Маріуполі окупанти безуспішно намагаються підключити світло та газ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У захопленому Маріуполі окупанти намагаються відновити в одному із районів електрику та газ. Але поки такі спроби успіхів не мали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера міста Петра Андрющенка в Telegram.

Так, у Кальміуському районі через дії російських електриків згорів трансформатор, оскільки вони проводили роботи в дощ. Крім того, на вихідних окупанти підключили 350 Вт у звичайних будинках замість 220 Вт. Через це була пошкоджена побутова техніка жителів.

Також у Приморському районі окупанти провели показовий запуск газопостачання. Але вже через годину газ разом зі світлом та водою зник.

В окупованому Маріуполі також триває хаотичне знесення будівель.

"Все більше людей змушені або жити на вулиці, або вламуватись в пусті квартири", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія готує судилище над українськими військовими в Маріуполі. На сцені філармонії вже розмістили "клітки".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Газ Комунальні платежі
NEWS
Зеленський: нові "референдуми" закриють для РФ можливість переговорів
Зеленський: нові "референдуми" закриють для РФ можливість переговорів
DAILY
Посол в Туреччині Василь Боднар: Певним чином Ердоган впливає на Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол в Туреччині Василь Боднар: Певним чином Ердоган впливає на Путіна