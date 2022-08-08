У Маріуполі окупанти намагалися підключити електрику та газ, але безуспішно
У захопленому Маріуполі окупанти намагаються відновити в одному із районів електрику та газ. Але поки такі спроби успіхів не мали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера міста Петра Андрющенка в Telegram.
Так, у Кальміуському районі через дії російських електриків згорів трансформатор, оскільки вони проводили роботи в дощ. Крім того, на вихідних окупанти підключили 350 Вт у звичайних будинках замість 220 Вт. Через це була пошкоджена побутова техніка жителів.
Також у Приморському районі окупанти провели показовий запуск газопостачання. Але вже через годину газ разом зі світлом та водою зник.
В окупованому Маріуполі також триває хаотичне знесення будівель.
"Все більше людей змушені або жити на вулиці, або вламуватись в пусті квартири", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія готує судилище над українськими військовими в Маріуполі. На сцені філармонії вже розмістили "клітки".
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