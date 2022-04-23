У Маріуполі окупанти проводять "зачистку" завалів драмтеатру

У Маріуполі окупанти почали "зачистку" завалів зруйнованого драматичного театру. Вони вивозять тіла загиблих до братської могили в Мангуші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка .

За його словами, до "зачистки" центру Маріуполя, зокрема драмтеатру, залучили працівників "МНС ДНР". Знайдені тіла жертв упаковують в пластикові мішки. Після їх вивозять у промислову зону в районі Нікольського шосе, а після до братської могили в селі Мангуш.

"Цинізму росіян немає межі. Територія скверу під драматичним театром використовувалась для кладовища солдатів нацистської Германії, тіла яких було ексгумовано та перезаховано лише у 2018-2019 роках при проведенні реконструкції. Тепер росіяни знов перетворили центр Маріуполя на кладовище", - зазначив Андрющенко.