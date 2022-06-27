У Маріуполі виявили ще понад 100 тіл загиблих від бомбардувань: що відомо

В одному з житлових будинків Маріуполя виявили ще понад 100 тіл мирних жителів, які загинули від бомбардувань. Тіла залишаються під завалами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
За його даними, тіла було знайдено в будинку на перехресті пр. Перемоги та бул. Меотиди.
"При обстеженні будівель у Ліобережному районі в будинку, в який потрапила авіабомба, на перехресті пр. Перемоги та бул. Меотиди виявлено понад 100 тіл загиблих від бомбардування. Тіла досі під завалами. Вилучення та поховання окупанти не планують", - повідомив Андрющенко.
Радник мера також зазначив, що в місті продовжується ексгумація. Окупанти обробляють ями від запахів у дворах шкіл та дитячих садків. При цьому на вулицях обробки немає.
Раніше повідомлялося, що окупанти розповсюджують "секретну" інформацію про будинки в Маріуполі, які підлягають знесенню.
Крім того, у мерії розповіли, що в Маріуполі, окрім катастрафи з водою, додалася ще гуманітарна. Там катастрофічно не вистачає їжі, а та, що з'являється - доступна не для всіх.
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