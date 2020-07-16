В Маріуполі в ДТП постраждали п'ятеро людей

Фото: аварійний знак (РБК-Україна)

Причина та обставини події встановлюються відповідними фахівцями

У Приморському районі Маріуполя по вулиці Ушакова зіштовхнулись два легкові автомобілі внаслідок чого травми отримали п'ятеро осіб. До ліквідації наслідків дорожньо-транспортної (ДТП) пригоди було залучено 7 рятувальників та дві одиниці техніки.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, прибувши на місце події, рятувальникам довелося вилучати двох потерпілих із знешкодженого легкового автомобіля. Після чого їх госпіталізувала карета швидкої допомоги. Причина та обставини події встановлюються відповідними фахівцями.

Нагадаємо, у Маріуполі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів, внаслідок чого загинули дві людини.

Крім того, у Києві водія, який скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду на пішохідному переході, позбавили волі строком до 6 років.

Також повідомлялося, що за рік кількість смертельних ДТП в Україні зросла на 14%.