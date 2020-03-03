ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Маріуполі в ДТП загинули дві людини

Новини » Надзвичайні події     03.03.2020 - 10:37
У Маріуполі в ДТП загинули дві людини
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Тіло одного із загиблих рятувальники деблокували

У Маріуполі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів, внаслідок чого загинули дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби по надзвичайним ситуаціям в Донецькій області.

Повідомляється, що ДТП сталося 2 березня близько 23:15 на вулиці Олімпійська у Маріуполі. Тіло одного із загиблих довелося деблокувати рятувальникам.

"В результаті зіткнення двох легкових автомобілів загинули двоє чоловіків. Один з них був заблокований в салоні понівеченої машини. Бійці ДСНС деблокували тіло загиблого та передали його представникам Національної поліції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харківській області в ДТП за участю легковика і вантажівки загинули чотири людини. Всі загиблі їхали в легковому автомобілі.

Також РБК-Україна писало, що в Дніпропетровській області вранці, 2 березня, відбулося ДТП за участю трьох автомобілів. В результаті зіткнення одна людина загинула, ще четверо отримали травми.

Крім цього 25 лютого в Маріуполі київські поліцейські влаштували ДТП з потерпілим. ДБР початок розслідування щодо аварії.

Під Києвом після наїзду авто на пішохода люди перекрили дорогу У Києві автомобіль злетів в Русанівський канал
Новини України ДТПМаріуполь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся