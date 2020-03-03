У Маріуполі в ДТП загинули дві людини

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Тіло одного із загиблих рятувальники деблокували

У Маріуполі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів, внаслідок чого загинули дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби по надзвичайним ситуаціям в Донецькій області.

Повідомляється, що ДТП сталося 2 березня близько 23:15 на вулиці Олімпійська у Маріуполі. Тіло одного із загиблих довелося деблокувати рятувальникам.

"В результаті зіткнення двох легкових автомобілів загинули двоє чоловіків. Один з них був заблокований в салоні понівеченої машини. Бійці ДСНС деблокували тіло загиблого та передали його представникам Національної поліції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харківській області в ДТП за участю легковика і вантажівки загинули чотири людини. Всі загиблі їхали в легковому автомобілі.

Також РБК-Україна писало, що в Дніпропетровській області вранці, 2 березня, відбулося ДТП за участю трьох автомобілів. В результаті зіткнення одна людина загинула, ще четверо отримали травми.

Крім цього 25 лютого в Маріуполі київські поліцейські влаштували ДТП з потерпілим. ДБР початок розслідування щодо аварії.