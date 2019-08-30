У Маріуполі директор автостанції "вибивали" гроші у перевізників

У Маріуполі Донецької області СБУ затримала злочинне угрупування, що займалися вимаганням у автоперевізників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що займалися вимаганням директор і працівники однієї з міських автостанцій. Гроші вимагали з підприємців, які займалися міжміськими перевезеннями.

"Сума поборів становила 25% від щоденної прибутку комерсантів. У разі несплати грошей учасники групи погрожували автоперевізникам фізичною розправою. Щомісячна прибуток рекетирів, за оперативною інформацією, становила до ста тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що "кришуванням" незаконної діяльності підозрюваних займалися місцеві "кримінальні авторитети".

Правоохоронці затримали організатора групи та чотирьох його спільників. Підозрюваних звинувачують у порушенні ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу (вимагання). Їм загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Івано-Франківській області затримали "кримінального авторитета", який займався вимаганням у підприємців. Чоловік вимагав заплатити йому 70 тис. дол.

Також повідомлялося, що в Києві на хабарі затримали чиновницю Міграційної служби. Жінка отримала 300 доларів за прискорення видачі закордонного паспорта.