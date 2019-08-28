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У Києві на хабарі за видачу паспортів затримали чиновницю ДМС

Новини » Надзвичайні події    28.08.2019 - 14:01
У Києві на хабарі за видачу паспортів затримали чиновницю ДМС
Фото: затримання чиновниці ДМС (ssu.gov.ua)

Чиновницю затримали на отриманні хабара в 300 доларів

Співробітники Служби безпеки України затримали чиновницю Центрального міжрегіонального управління Міграційної служби на хабарі за прискорену видачу закордонних паспортів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними СБУ, чиновниця отримувала гроші частинами від кількох "клієнтів". Аванс становив половину суми, а решту вона отримувала після виготовлення і передачі паспортів.

Правоохоронці затримали чиновницю на робочому місці під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 300 доларів. Кількома днями раніше СБУ задокументувала отримання першої частини грошей за прискорення видачі шести документів для виїзду за кордон.

Фото: затримання чиновниці ДМС (ssu.gov.ua)

Зараз вирішується питання про оголошення підозри у вчиненні злочину за ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, 16 серпня столичні правоохоронці викрили групу медпрацівників Національного інституту раку, які вимагали у онкохворих пацієнтів хабарі за призначення безкоштовних медичних препаратів.

Також, в липні в міській раді Борисполя пройшли обшуки через викриття схеми з вимагання та одержання хабарів чиновниками міськради і одним із заступників мера Борисполя.

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