"Маріуполь" стартував у відборі Ліги Європи з нічиєї

"Маріуполь" вдома приймав голландський "АЗ Алкмар" у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи. Зустріч в Одесі на стадіоні "Чорноморець" завершилася в нульову нічию.

Попередження в матчі отримали Чех на 26 хвилині, Свенссон - 25 і Боаду - 59.

Зустріч у відповідь відбудеться 15 серпня в Нідерландах. Початок гри о 21:30 за київським часом.

Нагадаємо, успіх "Маріуполя" у двоматчевому протистоянні з голландським клубом виведе команду на переможця в парі "Антверпен" (Бельгія) - "Вікторія" Плзень (Чехія).