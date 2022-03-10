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Маріуполь повністю заблокований для евакуації людей і гуманітарного вантажу, - Верещук

Автор: Світлана Мащенко

Маріуполь залишається повністю заблокованим, як для доставки гуманітарної допомоги, так і для евакуації людей. 10 березня гуманітарний вантаж знову повернувся до Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням слова віцепрем'єр-міністра Ірини Верещук, сказані під час телемарафону.

"Є надія, що сьогодні буде дещо краще, однак Маріуполь лишається повністю заблокований і для евакуації людей, і для гуманітарного вантажу. Там зараз йдуть бої між Горіхово і Пологи, наш гуманітарний вантаж знов повернувся в Запоріжжя, це вже четвертий день, коли ми не можемо довезти воду, необхідні ліки, і продукти", - сказала вона.

Нагадаємо, що Маріуполь залишається заблокованим. Зранку 10 березня місто знову обстрілюють.

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Маріуполь