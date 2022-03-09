Риженков: четвертий день намагаємося доставити допомогу в Маріуполь, але "зелених" коридорів немає

Маріуполь заблокований російськими солдатами, там не припиняються обстріли, а гуманітарна допомога не може прорватися в місто, "зелених" коридорів досі немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора компанії "Метінвест" Юрія Риженкова.

За його словами, всі бомбосховища на підприємствах Групи "Метінвест" Ріната Ахметова були забезпечені водою, провізією і речами першої необхідності ще до активної фази війни.

"Але з початку бомбардувань міста, які, на жаль, досі йдуть, ми відкрили наші бомбосховища не тільки для працівників, а й для всіх городян. Зараз вода і їжа, яку ми запасли, добігають кінця. Тому дуже критично організувати гуманітарну допомогу в Маріуполь", - підкреслив Риженков.

Він також розповів, що компанія "Метінвест" вже сформувала колони гуманітарної допомоги і надала автобуси, які готові попрямувати до Маріуполя.

"На жаль, зараз солдати РФ не дають їм проїхати, хоча на вищому рівні підтверджується створення гуманітарних коридорів, але ми вже четвертий день намагаємося туди проїхати, і не можемо", - акцентував гендиректор "Метінвест".

Нагадаємо, найближчим часом до Запоріжжя прибуде перший гуманітарний вантаж від Фонду Ріната Ахметова і бізнесів System Capital Management.

Це каші, макарони, вода, консерви, згущене молоко, масло, цукор, супи і локшина швидкого приготування. З харчових продуктів волонтери "Метінвест" сформують 12 800 тижневих наборів першої потреби для постраждалих від агресії РФ українців.