ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

"Маріуполь" оголосив про призначення Маркевича головним тренером

Маріуполь, Понеділок 03 серпня 2020 11:29
"Маріуполь" оголосив про призначення Маркевича головним тренером
Фото: Остап Маркевич (facebook.com/mariupolfc)
Автор: Вера Олейник

Наставника вже представили футболістам команди

Новим головним тренером "Маріуполь" став Остап Маркевич. На цій посаді він замінив Олександра Бабича, з яким клуб не став продовжувати контракт, що вже завершувався.

Про це повідомляє офіційний сайт приазовського клубу.

Нового наставника вже представили гравцям. Контракт розрахований на один сезон. Його помічниками стануть тренери з його штабу в одеському "Чорноморці", який він очолював з жовтня до квітня. Також під час сезону 2019/20 наставник встиг попрацювати з ще однією командою Першої ліги - "Агробізнесом" (Хмельницька область).

Остап Маркевич є сином колишнього наставника збірної України, "Дніпра" і "Металіста" Мирона Маркевича.

"Маріуполь" фінішував на восьмому місці в турнірній таблиці УПЛ і вперше за два роки не зумів пробитися в єврокубки. У фіналі плей-офф за вихід в Лігу Європи приазовці поступилися "Колосу" (0:1).

Нагадаємо, слідом за Бабичем "Маріуполь" покинули три досвідчених гравця - капітан команди Сергій Яворський, хавбек Валерій Федорчук та форвард Руслан Фомін.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Маріупольназначениетренер
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся