"Маріуполь" оголосив про призначення Маркевича головним тренером

Фото: Остап Маркевич (facebook.com/mariupolfc)

Наставника вже представили футболістам команди

Новим головним тренером "Маріуполь" став Остап Маркевич. На цій посаді він замінив Олександра Бабича, з яким клуб не став продовжувати контракт, що вже завершувався.

Про це повідомляє офіційний сайт приазовського клубу.

Нового наставника вже представили гравцям. Контракт розрахований на один сезон. Його помічниками стануть тренери з його штабу в одеському "Чорноморці", який він очолював з жовтня до квітня. Також під час сезону 2019/20 наставник встиг попрацювати з ще однією командою Першої ліги - "Агробізнесом" (Хмельницька область).

Остап Маркевич є сином колишнього наставника збірної України, "Дніпра" і "Металіста" Мирона Маркевича.

"Маріуполь" фінішував на восьмому місці в турнірній таблиці УПЛ і вперше за два роки не зумів пробитися в єврокубки. У фіналі плей-офф за вихід в Лігу Європи приазовці поступилися "Колосу" (0:1).

Нагадаємо, слідом за Бабичем "Маріуполь" покинули три досвідчених гравця - капітан команди Сергій Яворський, хавбек Валерій Федорчук та форвард Руслан Фомін.