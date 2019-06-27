"Маріуполь" орендував у "Шахтаря" чотирьох футболістів

Першим новачком ФК "Маріуполь" в літнє трансферне вікно став півзахисник "Шахтаря" Дмитро Топалов. Про це повідомляється на сайті приазовського клубу.

21-річний хавбек виступатиме в команді Олександра Бабича на правах оренди до кінця сезону. Топалов знаходиться в структурі "Шахтаря" з восьми років. Може зіграти як на позиції центрального атакувального півзахисника, так і на фланзі.

Також клуб посилився трьома володарями золотих медалей чемпіонату світу U-20 в Польщі - Віктор Корнієнко, Максим Чех і Олексій Кащук. Всі вони також орендовані з "Шахтаря" і будуть виступати за азовську команду на правах оренди до кінця сезону.

Нагадаємо, "Динамо" перепідписало і відправило в оренду чемпіона світу U-20.