Марченко: проект бюджету-2021 збалансований і реалістичний

Проект державного бюджету-2021 збалансований і реалістичний. Документ отримав назву "Бюджет можливостей для розвитку".

Про це на презентації проекту заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

За його словами, при підготовці бюджету провели багато консультацій з головними розпорядниками бюджетних коштів, органами місцевого самоврядування та відповідними асоціаціями.

"Це була велика копітка робота протягом останніх трьох місяців... Ми намагалися максимально збалансувати всі речі. Проект бюджету є збалансованим, він є реалістичним. І цей бюджет дає можливості для розвитку, тому назва бюджету - це "Бюджет можливостей для розвитку", - додав Марченко.

Нагадаємо, сьогодні на позачерговому засіданні Кабінет міністрів України підтримав проект державного бюджету на наступний рік. Верховна рада розгляне його у першому читанні 18 вересня.

Крім того, сьогодні Кабінет міністрів доручив проконтролювати витрати Фонду COVID-19. Зокрема, в уряді заявили, що прозорість та ефективність використання коштів Фонду є одним із зобов'язань, які Україна взяла перед Міжнародним валютним фондом.