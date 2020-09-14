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Кабмін схвалив проект держбюджету на 2021 рік

Україна, Понеділок 14 вересня 2020 10:27
Кабмін схвалив проект держбюджету на 2021 рік
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Також уряд схвалив бюджетоутворюючі законопроекти

Кабінет міністрів e ході свого засідання схвалив проект державного бюджету на 2021 рік. Також уряд підтримав бюджетоутворюючі законопроекти.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді Василь Мокан на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні зранку на позачерговому засіданні Кабмін ухвалив проект закону "Про державний бюджет України на 2021 рік". Ухвалення проекту бюджету урядом відбулося згідно із графіком бюджетного процесу - до 15 вересня документ має бути переданий на розгляд Верховної ради", - зазначив Мокан.

Крім того, уряд схвалив законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".

У документі йдеться про необхідність заходів для забезпечення збалансованості бюджетних надходжень, зниження податкового боргу та стимулювання економічної активності бізнесу в умовах триваючих карантинних обмежень.

"Також Кабмін ухвалив проект закону "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" щодо врегулювання низки питань, пов'язаних із підготовкою проєкту закону про державний бюджет України на 2021-й рік", - додав представник Кабміну у ВР.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міністерство фінансів представило основні пріоритети державного бюджету на 2021 рік. Проект документа спрямований на розгляд уряду.

Як писало РБК-Україна, глава уряду Денис Шмигаль анонсував, що проект держбюджету на 2021 рік надійде на розгляд Ради на цьому тижні.

Також прем'єр назвав курс долара, закладений у проект бюджету-2021.

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