Ситуация на фронте сегодня 3 января

Украинские воины продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра, отбили атаки россиян вблизи села Работино в Запорожской области и уничтожили пункт управления противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Российская Федерация продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по полной оккупации Украины.

Противник и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет оперативно-тактическую авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

В течение суток состоялось 47 боевых столкновений. В общем враг нанес 6 ракетных и 42 авиационных ударов, совершил 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома, другая гражданская и промышленная инфраструктура.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Мороховец и Колодязное Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Тимоновичи, Архиповка, Леонивка, Костобобров, Гремяч Черниговской области; Марчихина Буда, Волфино, Константиновка, Мирополье, Поповка Сумской области; Алисовка, Липцы, Лукьянцы, Старица, Зыбино, Отрадное Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары возле Петропавловки, Кучеровки, Подолов, Берестового Харьковской области и Новоегоровки Луганской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели. Противник нанес авиационные удары в районе Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Спорного Донецкой области.

От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 4 атаки у Богдановки и Андреевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Северное Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Часов Яр, Николаевка, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 9 атак врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 19 - вблизи Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области. Здесь захватчики, при поддержке авиации, безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Также враг нанес авиационный удар вблизи Александрополя Донецкой области.

Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Новокалиново, Бердичи, Семеновка, Авдеевка, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 11 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Александрополь, Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Елизаветовка, Екатериновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, среди них Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили атаку противника у Работино Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Левадное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Томарино, Новотягинка, Садовое, Херсон, Чернобаевка и Кизомис Херсонской области.

Наступление ВСУ

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток противник совершил 8 безуспешных штурмовых действий, но украинские воины и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 средства противовоздушной обороны, 3 артиллерийских средства, станцию радиоэлектронной борьбы и пункт управления противника.