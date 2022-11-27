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ГСЧС развернули почти тысячу "Пунктов несокрушимости"

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Украина, Воскресенье 27 ноября 2022 01:23
ГСЧС развернули почти тысячу "Пунктов несокрушимости" Фото: спасатели развернули почти тысячу "Пунктов несокрушимости" (ГСЧС)
Автор: Антон Малиновский

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям развернула 979 "Пунктов несокрушимости" по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на прессслужбу ГСЧС.

Спасатели сообщают, что с начала функционирования "Пунктов несокрушимости" помощь была оказана более 64700 человек. Из них более 57250 граждан получили помощь именно в мобильных пунктах на базе палаток.

"Комплектование и функционирование указанных пунктов осуществляется с учетом имеющегося ресурса органов исполнительной власти и местного самоуправления", – напомнили в ГСЧС.

Также специалисты рекомендуют украинцам заранее узнать адреса ближайших "Пунктов несокрушимости" на случай аварийного отключения связи или электроэнергии. Найти ближайший пункт можно по ссылке.

Напомним, в Украине начали разворачивать "Пункты несокрушимости", обеспечивающие граждан теплом, электроэнергией и стабильной связью. Воспользоваться ими могут все нуждающиеся в помощи.

Также сообщалось, что Днепр за свой счет покупает генераторы, обустраивает "Пункты несокрушимости" и строит укрытие для стратегических предприятий.

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