ГСЧС развернули почти тысячу "Пунктов несокрушимости"

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на прессслужбу ГСЧС .

Спасатели сообщают, что с начала функционирования "Пунктов несокрушимости" помощь была оказана более 64700 человек. Из них более 57250 граждан получили помощь именно в мобильных пунктах на базе палаток.

"Комплектование и функционирование указанных пунктов осуществляется с учетом имеющегося ресурса органов исполнительной власти и местного самоуправления", – напомнили в ГСЧС.

Также специалисты рекомендуют украинцам заранее узнать адреса ближайших "Пунктов несокрушимости" на случай аварийного отключения связи или электроэнергии. Найти ближайший пункт можно по ссылке.