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Зеленский не употреблял наркотики

Новини » Вибори 2019    11.04.2019 - 20:28
Зеленский не употреблял наркотики
Фото: Денис Манжосов та Володимир Зеленський (ukranews.com)

Манжосов заявив, що інформація про погрози на його адресу не відповідає дійсності

Друга дитинства Володимира Зеленського і співзасновник "95 Кварталу" Денис Манжосов заявив, що не прийшов на прес-конференцію через "мінування" будівлі. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Прямий".

На прес-конференції він повинен був розповісти, чому вирішив припинити співпрацю з екс-колегами, в тому числі Зеленським.

"Я приїхав на конференцію набагато раніше... Був представник з боку організаторів. Я кажу: "а через скільки заплановано початок?". Мені кажуть, що через 40 хвилин. Я сів у машину, поїхав пити каву. Пройшло буквально 20 хвилин, мені подзвонили організатори і повідомили про те, що будівля замінована, що краще не з'являтися, що тут буде щось погане", - заявив Манжосов.

Манжосов сказав, що "все дуже сильно хочуть почути якісь неправильні слова, якісь коментарі, якісь провокації в бік одного з кандидатів у президенти".

Додамо, Манжосов заявив, що поширена ЗМІ інформація про погрози на його адресу не відповідає дійсності.

Крім того, Манжосов у відповідь на запитання ведучого про те, чи бачив він чи чув про те, що Зеленський вживав наркотичні речовини, відповів: "Я говорю вам, що це неправда ... Це дурість, висмоктана з пальця".

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що о 15:30 в прес-центрі "Українських новин" Денис Манжосов дасть прес-конференцію. Відомо, що Манжосов приїжджав за півгодини до прес-конференції і спішно покинув приміщення, не відповівши на питання, чи збирається повернутися.

Додамо, що правоохоронці та вибухотехніки не знайшли вибухівку в прес-центрі в Києві, де сьогодні мала відбутися пресс-конференція Манжосова.

Конфлікт, в результаті якого Денис Манжосов покинув "95 Квартал", стався на початку 2013 року. У прес-службі "Кварталу" тоді обмежилися повідомленням, що припиняють співпрацю з Манжосовим. П'ять років колишні колеги не підтримують відносини.

 

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