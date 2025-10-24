Манько о самом сложном направлении: ВСУ зашли в Покровск и проводят зачистки

Он выразил благодарность всем украинцам за невероятную поддержку, которая "объединила другая ситуация", подчеркнув, что "мы все сила, вооруженные силы, мы все сила". Он заверил, что всегда готов подставить плечо тому, кто воюет за Украину и победу.

"Добрый вечер, моя любимая Украина. Извините, немножко устал и в разъездах, и по направлениям", - начал он свое обращение.

Покровское направление: самое тяжелое, но под контролем

Ситуация на Покровском направлении остается самой тяжелой, поскольку "противник собрал там очень много сил".

Бои в городе. По словам Манько, наши подразделения уже зашли в город. "Будем сейчас проводить зачистки, будем проводить контрдиверсионную работу", - подчеркнул Манько, добавив, что присутствие ВСУ в городе позволит быстрее реагировать на попытки прорыва диверсионных групп.

Запорожское направление: отбитые накаты и разгромленные колонны

Манько назвал Запорожское направление одним из самых "горячих".

Район Орехова и Щербаков. "Позавчера и за последние трое суток были накаты. Крепкий район Орехова и сюда до Щербаков," - сообщил Начальник Управления. Враг пытался отбить Малые Щербаки, заскочить в Орехов и разбежаться между позициями. Благодаря слаженной работе АК-17 , 210-го полка и 33-го полка , врага удалось сдержать.

Другие направления: зачистки и стабилизация

Купянское направление. "Все там удачно у нас получается, просто надо немножко времени", - отметил Манько, попросив время для полной стабилизации ситуации.

Благодаря действиям , подразделения зашли в один населенный пункт и проводят его зачистку. Курское направление. Украинские подразделения продолжают удерживать буферную зону, срывая попытки врага продвинуться.

Рекордное количество пленных

Начальник Управления сообщил о "невероятном" количестве пленных, взятых на всех направлениях за это время, причем некоторые сдаются вместе с вооружением. Точное количество пленных сейчас подсчитывается.

"Верьте в Господа Бога, молитесь за нас, верьте в Вооруженные Силы, слава штурмовикам, слава Украине!" - завершил свою сводку Валентин Манько.