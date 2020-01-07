Маніпуляції у звітах ОБСЄ пов'язані зі збільшенням росіян у складі СММ, - InformNapalm

Міжнародна спільнота InformNapalm припускає, що інформація Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва у Європі щодо порушення домовленостей відведення озброєння українськими військовими пов’язана із зростанням кількості громадян Росії у складі спостерігачів. Про це сказано у заяві організації.

Вказано, що у звітах СММ ОБСЄ вказали як порушення наявність на підконтрольній території України в десятках кілометрів від лінії зіткнення зенітних ракетних комплексів 9К33 "Оса".

"У СЦКК у свою чергу підкреслили, що відповідно до мінських домовленостей… про відведення зенітних ракетних комплексів у домовленостях не йдеться. Також СЦКК підкреслили, що висвітлення подібної інформації суперечить принципам нейтральності та неупередженості, якими мають керуватися представники СММ ОБСЄ при наданні чутливої інформації оборонного характеру. Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm припускають, що маніпуляція у звітах пов’язана із зростанням кількості громадян РФ у складі спостерігачів", - підкреслюється у повідомленні.

Спільнота інформує, що станом на серпень 2019 року серед спостерігачів було 35 громадян РФ і жодного українця, а у звіті СММ ОБСЄ про склад місії станом на грудень 2019 вказаний вже 41 громадянин РФ.

"До складу місії також входять громадяни інших країн, лояльних до РФ", - додали в спільноті.

Зокрема, від Білорусі у складі СММ ОБСЄ на Донбасі станом на грудень 2019 - 5 спостерігачів, від Вірменії - 2, 23 від Киргизстану та 15 від Сербії.

"Якщо підбити підсумок, то разом з росіянами 86 спостерігачів потенційно можуть працювати в інтересах РФ, що відкриває значний простір для маніпуляцій та викривлення інформації. При цьому серед спостерігачів немає жодного громадянина України", - наголошують волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

Нагадаємо, СММ ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей про відвід озброєнь на Донбасі з української сторони. Так, у звітах від 4 і 6 січня 2020 роки команда місії ОБСЄ надала інформацію про порушення українською стороною Мінських угод про відвід озброєнь. Зокрема, зафіксовано присутність на лінії розмежування зенітних ракетних комплексів 9К33 "Оса".

При цьому Українська сторона Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню зазначає, що розміщення зазначеної техніки не підпадає під дію Мінських угод щодо відведення озброєнь.

Як писало РБК-Україна раніше, Росія блокує в ОБСЄ будь-яку заяву щодо України.