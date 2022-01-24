"Маніпуляції від лукавого". В Раді поставили крапку у питанні скасування касових апаратів для ФОПів

У Верховній раді не збираються скасовувати необхідність застосування реєстраторів розрахункових операцій для ФОПів. Реформа вже відбулася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева на брифінгу в Раді.

"Ми маємо більше 300 тисяч РРО встановлених ФОПами на єдиному податку. Ми маємо зростання більше ніж в 5 разів видачу фіскальних чеків. Я думаю, що ця реформа відбулася, а будь-які маніпуляції щодо перенесення, відміни - від лукавого", - сказав він.