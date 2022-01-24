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"Маніпуляції від лукавого". В Раді поставили крапку у питанні скасування касових апаратів для ФОПів

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Україна, Понеділок 24 січня 2022 13:33
"Маніпуляції від лукавого". В Раді поставили крапку у питанні скасування касових апаратів для ФОПів Фото: Данило Гетманцев (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній раді не збираються скасовувати необхідність застосування реєстраторів розрахункових операцій для ФОПів. Реформа вже відбулася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева на брифінгу в Раді.

"Ми маємо більше 300 тисяч РРО встановлених ФОПами на єдиному податку. Ми маємо зростання більше ніж в 5 разів видачу фіскальних чеків. Я думаю, що ця реформа відбулася, а будь-які маніпуляції щодо перенесення, відміни - від лукавого", - сказав він.

Нагадаємо, згідно з Податковим кодексом України, з 1 січня 2022 року платники єдиного податку другої-четвертої груп, які проводять готівкові розрахунки, зобов'язані застосовувати у своїй діяльності реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій.

Санкції за порушення використання касових апаратів передбачають штраф у розмірі 100% вартості проданих з порушенням товарів, а за наступні - вже 150% вартості товару.

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