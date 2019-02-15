За Мангера внесли заставу

Мангера підозрюють в організації убивства Катерини Гандзюк

За главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк, внесли залог в размере 2 млн 497 тыс. гривен. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook его адвоката Дмитрия Ильченко.

Ильченко написал, что он лично внес залог.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура обжалует возможность выхода Мангера под залог. ГПУ подаст апелляционную жалобу в Киевский апелляционный суд. Сарган также отметила, что обвинение настаивает на аресте Мангера до 3 марта без возможности внесения залога.

РБК-Украина писало, что Шевченковский районный суд Киева арестовал главу Херсонской областной рады Владислава Мангера до 3 марта с правом внесения почти 2,5 млн гривен залога. После объявления решения подозреваемого отвезли в СИЗО.

Отметим, 11 февраля Мангеру объявили подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Заместитель генпрокурора Юрий Столярчук вручил подозрении председателю Херсонского областного совета в организации заказа убийства, то есть умышленного противоправного причинения смерти, совершенного из корыстных мотивов, на заказ, с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц.