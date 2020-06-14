Мангера не зможуть примусово доставити до суду у справі Гандзюк

Голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, який проходить замовником у справі про вбивство Катерини Гнадзюк, не зможуть примусово доставити в суд. На сьогодні він через проблеми з серцем знаходиться в лікарні.

Про це на брифінгу заявив адвокат Мангера Дмитро Ільченко.

За його словами, у разі неможливості транспортування особи про це складається акт, робиться запис і повертається до суду з позначкою про причини. Черговий лікар видав довідку про неможливість доставки Мангера до Києа.

"Працівники поліції повинні завтра о 09:30 бути в суді з документами... Суд має відкласти справу до одужання Мангера... Як тільки лікар дозволить транспортування, він за умови отримання повістки з'явиться в суді та буде приймати участь в тих діях, які необхідні", - повідомив Ільченко.

Він також додав, що госпіталізований Мангер знаходиться в стабільно важкому стані, який може погіршитись при транспортуванні.

"Лікар прогнозує одужання протягом тижня", - додав адвокат.

Нагадаємо, цього тижня Печерський районний суд Києва дозволив примусовий привід Мангера; обвинувачення має намір просити його арешт за тиск на свідків у справі Гандзюк.

До цього суд продовжив терміни розслідування справи Гандзюк до кінця липня.