Мангера залишили під вартою у справі Гандзюк

Київський апеляційний суд залишив під вартою главу Херсонської обласної ради Владислава Мангера, якого підозрюють в організації замаху на активістку Катерину Гандзюк. Він пробуде під вартою до 11 вересня.

Про це повідомили в прес-службі суду.

Відповідне рішення було прийнято колегією суддів за підсумками розгляду апеляції сторони захисту.

"За результатами апеляційного розгляду постанову слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 липня 2020 залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту - без задоволення", - повідомили в суді.

У суді зазначили, що Мангер підозрюється по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, напад НЕ Катерину Гандзюк відбулося влітку 2018 року поблизу її будинку в Херсоні. Дівчину облили концентрованою сірчаною кислотою. Через кілька місяців вона померла в лікарні. Правоохоронці підозрюють в організації нападу Олексія Левіна, на замовлення Владислава Мангера.

Як писало РБК-Україна, в кінці липня Офіс генерального прокурора направив до суду звинувачення проти Левіна і Мангера.

Раніше Київський апеляційний суд залишив під вартою до 24 серпня іншого підозрюваного у справі Гандзюк Олексія Левіна.