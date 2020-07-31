Річниця нападу на Гандзюк: у Києві зібралася акція під МВС

Фото: Катерина Гандзюк (visti.ks.ua)

Сьогодні, 31 липня, друга річниця нападу на Гандзюк

Біля будівля Міністерства внутрішніх справ у Києві сьогодні, 31 липня, зібралася акція до другої річниці нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Акцію організувала ініціатива "Хто замовив Катю Гандзюк?".

Про це повідомляє РБК-Україна.

Мітингувальники прийшли до будівлі МВС з вимогою покарати винних у вбивстві Гандзюк, а також притягнути до відповідальності працівників правоохоронних органів, які намагалися завадити розслідуванню нападу.

Учасники акції скандували гасла у бік міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, після чого запалили фаєри.

Учасники запалили фаєри pic.twitter.com/dRrNC8jPO5 — Радіо Свобода (@radiosvoboda) July 31, 2020

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на активістку Катерину Гандзюк скоїли напад, її облили сірчаною кислотою. Після цього вона з сильними опіками потрапила до реанімації, але 4 листопада померла в лікарні.

У замовленні нападу на Гандзюк підозрюють голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера. Також у справі фігурує Олексій Левін, якого вважають організатором нападу на активістку. Станом на сьогодні до відповідальності притягнуто 5 причетних до нападу на Гандзюк.

Крім того, один зі свідків у справі Гандзюк пішов на угоду зі слідством та отримав умовний вирок.

Цього тижня прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо Мангера та Левіна; наразі обоє підозрюваних перебувають під вартою.