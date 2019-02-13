Мангер заявив, що готовий пройти допит на поліграфі

Адвокати вважають, що свідчення двох свідків зі слів третіх осіб не можна вважати достатніми доказами

Адвокаты главы Херсонского областного совета Владислава Мангера заявили о его готовности пройти полиграф по вопросу убийства активистки Екатерины Гандзюк. Об этом в ходе судебного заседания сообщил защитник Константин Глоба, передает корреспондент РБК-Украина.

"Господин Мангер изъявил желание пройти полиграф. Нужно задать вопрос, заказал ли он убийство Екатерины Гандзюк. Другой возможности узнать правду у нас нет", - добавил он.

Адвокаты настаивают, что показания двух свидетелей со слов третьих лиц нельзя считать достаточными доказательствами.

"Когда случилась эта трагедия, и у меня был первый допрос в полиции, я тогда заявил, что готов пройти допрос на полиграфе", - добавил сам Мангер.

Добавим, что адвокаты Мангера готовы внести за него залог.

Напомним, 11 февраля Мангеру объявили подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Заместитель генпрокурора Юрий Столярчук вручил подозрение голове Херсонского областного совета в организации заказу убийства, то есть умышленного противоправного причинения смерти, совершенного из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью, по предварительному сговору группой лиц.