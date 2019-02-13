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Адвокати Мангера заявили про готовність внести заставу

Новини » Політика    13.02.2019 - 15:17
Адвокати Мангера заявили про готовність внести заставу
Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Заставу готове внести адвокатське об'єднання "Баррістерс"

Адвокати голови Херсонської облради Владислава Мангера готові внести за нього заставу. Про це заявив захисник Костянтин Глоба, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Глоба, адвокатське об'єднання "Баррістерс" готовий внести за Владислав Мангера заставу в розмірі одного мільйона гривень.

В це об'єднання входять три захисника голови Херсонської обласної ради: Олександр Шадрін, Андрій Левковець і Костянтин Глоба. Керує об'єднанням претендент на посади директора НАБК і глави Нацполіції Олексій Шевчук.

Зазначимо, Мангера підозрюють в організації нападу і вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва сьогодні продовжив засідання у справі підозрюваного в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера.

Також РБК-Україна писало, що до складу групи прокурорів у справі про вбивство Катерини Гандзюк входить генеральний прокурор Юрій Луценко.

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