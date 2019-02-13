Адвокати Мангера заявили про готовність внести заставу

Заставу готове внести адвокатське об'єднання "Баррістерс"
Адвокати голови Херсонської облради Владислава Мангера готові внести за нього заставу. Про це заявив захисник Костянтин Глоба, передає кореспондент РБК-Україна.
За словами Глоба, адвокатське об'єднання "Баррістерс" готовий внести за Владислав Мангера заставу в розмірі одного мільйона гривень.
В це об'єднання входять три захисника голови Херсонської обласної ради: Олександр Шадрін, Андрій Левковець і Костянтин Глоба. Керує об'єднанням претендент на посади директора НАБК і глави Нацполіції Олексій Шевчук.
Зазначимо, Мангера підозрюють в організації нападу і вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк.
Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва сьогодні продовжив засідання у справі підозрюваного в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера.
Також РБК-Україна писало, що до складу групи прокурорів у справі про вбивство Катерини Гандзюк входить генеральний прокурор Юрій Луценко.